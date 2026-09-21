Dónde han caído La Primitiva, la Bonoloto y los premios del Eurodreams y la ONCE de hoy lunes 21 de septiembre de 2026

Este lunes 21 de septiembre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Eurodreams, La Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, lunes 21 de septiembre de 2026 ha sido para el número 08, 10, 14, 21, 34 y 44, siendo el número complementario el 41 y el reintegro el 1. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 6oo.ooo euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 600.000,00 euros. Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 21 de septiembre de 2026 es el 01, 04, 20, 34, 36 y 37, siendo el número complementario el 18 y el reintegro el 1. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 22.500.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el , premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de , donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 24.500.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 67.345 de LA VERA (Santa Cruz de Tenerife), situado en Camino Piedras Blancas, 8; en el nº 75.040 de ROQUETES (Tarragona) situado en Sagrat Cor, 34 y en el nº 86.030 de PONTEAREAS (Pontevedra), situado en Rogelio Groba Groba, 5. En el sorteo del JOKER de hoy existe UN boleto acertante de Primera Categoría con un premio de 1.000.000,00 de euros, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de CAMBRE (A Coruña), situada en Crucero, 2.

Eurodreams

El sorteo del Eurodreams de hoy, lunes 21 de septiembre de 2026 agraciado con un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años ha sido para el número 04 11 20 22 38 39 y el dream 5.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 21 de septiembre de 2026, es el 99536. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 026 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del quinto sorteo del Super 11 de hoy, lunes 21 de septiembre de 2026, es 02, 10, 11, 22, 27, 29, 34, 36, 43, 45, 49, 51, 54, 56, 59, 63, 72, 73, 75 y 84.

En el sorteo del Super 11, celebrado el lunes 21 de semptiembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El martes, 22 de septiembre de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.