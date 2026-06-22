Dónde han caído los premios de la Primitiva, la Bonoloto, Eurodreams y la ONCE de hoy lunes 22 de junio de 2026

Este lunes 22 de junio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Eurodreams, Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 22 de junio de 2026 agraciado con bote de 3.400.000 euros, ha sido para el número 03 05 09 41 43 44, siendo el número complementario el 47 y el reintegro el 3.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 75.470 de CUNIT (Tarragona), situado en Francesc Macià, 25. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 2.085 de ALCOY (Alicante), situado en Na Saurina d’Entença, 47.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 22 de junio de 2026 es el 11 12 14 30 39 43, siendo el número complementario el 41 y el reintegro el 0. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 17.500.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 6 635 798, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 21.000.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 4 de EL EJIDO (Almería); en la nº 43 de MADRID; en el Despacho Receptor nº 5.205 de LA CAÑADA DE SAN URBANO (Almería) y en el nº 50.240 de SABINILLAS, Manilva (Málaga).

Eurodreams

El ganador del Eurodreams de hoy, domingo 21 de junio de 2026 ha sido para el número 04 10 14 15 29 37 y el dream 3. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy existe UN único boleto acertante de Primera Categoría (6 + 1) que ha sido validado en ESPAÑA, en la Administración de Loterías nº 279 de MADRID, situada en Antonio Machado, 14. El acertante gana un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años. En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

ONCE

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 22 de junio de 2026 es 01 07 09 14 15 26 28 34 40 41 45 46 50 055 57 70 74 75 77 81.

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy , lunes 22 de junio de 2026 ha agraciado al número 61630 de la serie 004. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

En el sorteo del Super 11, celebrado el lunes 22 de junio, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El martes, 23 de junio de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

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