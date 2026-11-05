Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 5 de noviembre de 2026

Este jueves 5 de noviembre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

Ya conocemos el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 05 de noviembre de 2026 que cuenta con un bote de 45.000.000 euros. El resultado de La Primitiva hoy es el 04 08 09 15 31 32, siendo el número complementario el 2 y el reintegro el 3. El número premiado en el sorteo del Joker es el 6 539 402 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 5.500.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen SIETE boletos acertantes

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 05 de noviembre de 2026 agraciado con bote de 2,3 millones de euros, ha sido para el número 10 14 20 26 35 42, siendo el número complementario el 9 y el reintegro el 3.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.800.000,00euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 7 de EL TABLERO (Las Palmas) situada en C.C. El Tablero, Avenida Francisco Vega Monroy, 21 L-7 bis; en el Despacho Receptor nº 22.360 de ALGECIRAS (Cádiz), situado en C.C. Eroski “Las Palomas” L-24; en el nº 46.130 de ARTESA DE SEGRE (Lleida), situado en Carretera D´agramunt, 14 y en el nº 66.465 de ARRASATE/MONDRAGÓN (Gipuzkoa), situado en Agerre, 27

EuroDreams

El resultado del Eurodreams de hoy, jueves 5 de noviembre de 2026 ha agraciado al número 15 18 21 31 33 34 y el dream 3. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y el dream (sueño) ganará 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0). Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreamsserá también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 50.000 euros al mes durante 30 años.

Lotería Nacional

El resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 05 de noviembre de 2026 ha agraciado al número 90189 con un primer premio de 300.000 euros a la serie. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado de 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 73802. Los reintegros del sorteo de hoy han caído en los números 1, 2 y 9.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 05 de noviembre de 2026 es el 50248. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 44 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado en el Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 05 de noviembre de 2026 es 09 10 11 15 16 25 29 39 46 47 50 52 55 58 66 74 77 78 80 84.

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 5 de noviembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 6 de noviembre de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.