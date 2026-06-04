Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 4 de junio de 2026

Este jueves 4 de junio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 04 de junio de 2026 es el 16 25 32 35 38 40, siendo el número complementario el 18 y el reintegro el 9. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 4.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 1 747 075, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 10.100.000,00 euros. De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 68.150 de SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (Santa Cruz de Tenerife), situado en Carretera General Norte, Km. 13. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 4 de LEIOA (Bizkaia), en la Nº 4 de OURENSE y en la Nº 2 de EL VENDRELL (Tarragona).

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 04 de junio de 2026 ha agraciado al número 01 13 18 28 32 44, siendo el número complementario el 35 y el reintegro el 6. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 600.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.900.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 1 de BARBATE (Cádiz), en la Nº 1 de LEGAZPI (Gipuzkoa) y en el Despacho Receptor Nº 44.785 de ARRECIFE (Las Palmas).

EuroDreams

Ya conocemos el resultado del Eurodreams de hoy, domingo 31 de mayo de 2026. El número premiado en el Eurodreams es el 01 09 17 22 37 39 y la clave compuesta por el número 3. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de EuroDreams de hoy existen DOS boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0) que han sido validados en IRLANDA y PORTUGAL. Cada acertante gana un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años.

Lotería Nacional

Ya conocemos el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 04 de junio de 2026. El primer premio de la Lotería Nacional, que asciende a 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 99242. El segundo premio del sorteo del jueves, dotado con 60.000 euros a la serie, ha agraciado al número 69176. El reintegro de la Lotería Nacional es para los números acabados en 0, 2 y 7.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 04 de junio de 2026 es el 95146. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 18 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 04 de junio de 2026 ha premiado al día 11 MAY 1966 , siendo el número de la suerte el 8.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 04 de junio de 2026 es 08 12 16 17 22 32 34 35 37 42 49 50 55 57 62 64 69 70 76 80.

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