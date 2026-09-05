Dónde han caído el bote de 11,9 millones de euros de la Primitiva, los 2,5 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 5 de septiembre 2026

Este sábado 5 de septiembre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El número premiado en la Bonoloto es el 17, 23, 32, 33, 36 y 42, siendo el número complementario el 1 y el reintegro el 0. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 2.500.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 67.355 de LOS REALEJOS (Santa Cruz de Tenerife), situado en Doctor González, 6 y en el nº 89.270 de VITORIA-GASTEIZ (Álava), situado en Reyes de Navarra, 6.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026 es el 03, 12, 19, 31, 45 y 47, siendo el número complementario el 1 y el reintegro el 3. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 11.900.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 6 414 438, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 12.100.000,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 7 de MATARÓ (Barcelona), situada en Calassanç Marqués, 4 L-1 y en la nº 6 de SESTAO (Bizkaia), situada en Vicente Blasco Ibáñez, 4.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 08.440 de LA PARRA (Badajoz); en el nº 80.270 de SUECA (Valencia); en el nº 82.640 de VALENCIA y en el nº 86.055 de PONTEAREAS (Pontevedra).

ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy sábado 5 de septiembre de 2026 ha sido el 20999 de la serie 054. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros. Los números del 20999 que no coincidan con la serie tendrán un premio de 20.000 euros.

Número: 36517 Serie: 019

Número: 70566 Serie: 006

Número: 71943 Serie: 036

Número: 78362 Serie: 035

En un mismo cupón solo son acumulables los premios de primera y segunda categoría. El cupón caduca a los 30 días naturales contados desde el siguiente al del sorteo.

En aquellos sorteos en los que algún premio de la segunda categoría de premios no se haya vendido, la ONCE acumulará un importe de doscientos cuarenta mil euros (240.000 €) para incrementar los premios al contado de 1ª y 2ª categoría de futuros sorteos. Para consultarlos, accede a la sección de asignación de premios anteriores.

Puedes conocer todos los detalles del Sueldazo Fin de Semana en el enlace a los Reglamentos reguladores de los juegos de la ONCE que aparece en la Web.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026 es 06, 11, 17, 18, 24, 25, 29, 35, 38, 45, 46, 48, 49, 62, 65, 66, 70, 75, 77 y 81.

En el sorteo del Super 11, celebrado el sábado 5 de septiembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El domingo, 6 de septiembre de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

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El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

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