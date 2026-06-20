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Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 20 de junio de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 20 de junio de 2026 con el que podrás ganar un primer premio de 600.000 euros.

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Estamos a la espera de conocer el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 20 de junio de 2026 con un primer premio de 600.000 euros a la serie. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy.

Cada jueves y sábado, todas las semanas, tiene lugar el sorteo de la Lotería Nacional. Para participar en el sorteo se debe seleccionar un número compuesto por 5 cifras. El precio del cupón de la lotería, al igual que la cuantía del premio, varía en función del día de la semana: Los jueves, la Lotería Nacional tiene un coste de 3 euros por cupón y los sábados el precio asciende a 6 euros. El sorteo de la Lotería Nacional destina el 70% de la emisión a premios.

Para poder participar en sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional será necesario abonar entre 15 y 20 euros por décimo. Uno de los premios más buscados de la Lotería Nacional es el premio especial acumulado, que se obtiene cuando coincide una fracción y una serie del décimo del sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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El número ganador de la Bonoloto de hoy, viernes 19 de junio de 2026 es el 19, 24, 26, 28, 32 y 40, siendo el número complementario el 12 y el reintegro el 7, con un bote de 3.400.000 euros.

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