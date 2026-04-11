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Dónde han caído el bote de 3 millones de euros de La Primitiva, los 600.000 euros de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 11 de abril de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este sábado 11 de abril y dónde han sido validados.

Imagen de archivo de una administraci&oacute;n de Loter&iacute;as y Apuestas del Estado.

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.Getty

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Antena 3 Noticias
Publicado:

Este sábado 11 de abril de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 11 de abril de 2026 ha agraciado al número 17, 18, 20, 22, 46 y 47 siendo el número complementario el 35 y el reintegro el 5. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 600.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000,00 de euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

La Primitiva

Por otra parte, el ganador de La Primitiva de hoy, sábado 11 de abril de 2026 ha sido para el número 02, 08, 15, 23, 33 y 37, siendo el número complementario el 27 y el reintegro el 7. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 3.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 6 025 425 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy existe UN boleto acertante de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), que con el premio acumulado de Primera Categoría (6 aciertos) cobrará la cantidad de 3.535.864,58 euros. Dicho boleto ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de BALMASEDA (Bizkaia), situada en Pza. Marqués de Legarda, 12.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen ONCE boletos acertantes.

ONCE

En cuanto al resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 11 de abril de 2026, este ha agraciado la serie 025 del número 11114 que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado.

Número: 04247 Serie: 022

Número: 24293 Serie: 031

Número: 95707 Serie: 002

Número: 96211 Serie: 035

Y el resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 11 de abril de 2026 es 07, 13, 16, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 43, 51, 53, 56, 57, 58, 70, 73, 78, 84, 85.

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