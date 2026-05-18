Comprobar ONCE: Resultado del Mi Día de la ONCE hoy lunes 18 de mayo de 2026

Conoce el resultado del Mi Día de la ONCE de hoy lunes 18 de mayo de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE hoy.

Comprobar sorteo Mi Día de la Once

El resultado del sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, lunes 18 de mayo de 2026 ha premiado al día 05 ENE 2016, siendo el número de la suerte el 10.

En el sorteo de Mi día de la ONCE sólo tienes que elegir una fecha de entre las 36.525 fechas comprendidas en un periodo de 100 años. Ninguno de los premios, excepto el bote, será acumulativo.

En el sorteo Mi día de la ONCE puedes registrar cualquier fecha todos los jueves por el importe de 1€. Para poder registrar tu apuesta, tendrás que elgir un día, mes y año de las 36.525 que ofrece el sorteo. El sorteo ofrece la posibilidad de elegir el Número de la suerte que acompaña a la combinación ganadora desde el 1 hasta el 11.

Cada jueves se ofrecen distintos premios variables en función de la cantidad que se recaude y las personas que participen. Las categorias de premios fijos ofrecen 5€, 2€ y 1€ al acertar solo el año, el día, el mes y el Número de la Suerte.

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