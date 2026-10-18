Antena 3 Noticias
Última hora
Buscar número Lotería Navidad 2026
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Loterías

Dónde han caído el bote de 19,3 millones del Gordo de la Primitiva, los 2 millones de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 18 de octubre de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este domingo 18 de octubre y dónde han sido validados.

Lotería

Lotería Antena3Noticias

Publicidad

Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
Publicado:

Este domingo 18 de octubre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, domingo 18 de octubre de 2026, ha sido para el número 09, 18, 21, 23, 48 y 49, siendo el número complementario el 29 y el reintegro el 1. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 2.000.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.400.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2 de OLIVENZA (Badajoz), situado en López de Ayala, 22.

Gordo de la Primitiva

El número premiado en el Gordo de la Primitiva es el 11, 14, 29, 31 y 34 y la clave compuesta por el número 8. El sorteo del Gordo de la Primitiva tiene un bote de 19.300.000 euros.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 19.800.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5+0), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (4+1).

ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy domingo 18 de octubre de 2026 ha sido el 08542 de la serie 043. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros. Los números del 08542 que no coincidan con la serie tendrán un premio de 20.000 euros.

Número: 26915 Serie: 021

Número: 60057 Serie: 048

Número: 68838 Serie: 046

Número: 70619 Serie: 001

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 18 de octubre de 2026 es 04, 08, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 31, 36, 40, 42, 46, 53, 61, 63, 64, 77 y 80.

Publicidad

Loterías

Lotería

Dónde han caído el bote de 19,3 millones del Gordo de la Primitiva, los 2 millones de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 18 de octubre de 2026

SORTEO BONOLOTO

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 18 de octubre de 2026

SORTEOS ONCE

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy domingo 18 de octubre de 2026 en directo

EL GORDO DE LA PRIMITIVA HOY
Gordo Primitiva

Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 18 de octubre de 2026

Imagen de archivo Administración de Loterías
Loterías

Dónde han caído el bote de 37,5 millones de la Primitiva, los 1,6 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 17 de octubre de 2026

SORTEOS ONCE
ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy sábado 17 de octubre de 2026

Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE de hoy, sábado 17 de octubre de 2026 y comprueba el resultado del Sueldazo y Super Once.

SORTEO BONOLOTO
Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 17 de octubre de 2026

La Bonoloto de hoy, sábado 17 de octubre de 2026, con un bote de 700.000 euros, ha agraciado al número 18, 32, 37, 38, 42 y 49, siendo el número complementario el 20 y el reintegro el 7.

Logo La Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 17 de octubre de 2026

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 17 de octubre, en directo

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 17 de octubre, en directo

Lotería Nacional

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 17 de octubre de 2026

Publicidad