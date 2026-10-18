Dónde han caído el bote de 19,3 millones del Gordo de la Primitiva, los 2 millones de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 18 de octubre de 2026

Este domingo 18 de octubre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, domingo 18 de octubre de 2026, ha sido para el número 09, 18, 21, 23, 48 y 49, siendo el número complementario el 29 y el reintegro el 1. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 2.000.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.400.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2 de OLIVENZA (Badajoz), situado en López de Ayala, 22.

Gordo de la Primitiva

El número premiado en el Gordo de la Primitiva es el 11, 14, 29, 31 y 34 y la clave compuesta por el número 8. El sorteo del Gordo de la Primitiva tiene un bote de 19.300.000 euros.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 19.800.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5+0), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (4+1).

ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy domingo 18 de octubre de 2026 ha sido el 08542 de la serie 043. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros. Los números del 08542 que no coincidan con la serie tendrán un premio de 20.000 euros.

Número: 26915 Serie: 021

Número: 60057 Serie: 048

Número: 68838 Serie: 046

Número: 70619 Serie: 001

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 18 de octubre de 2026 es 04, 08, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 31, 36, 40, 42, 46, 53, 61, 63, 64, 77 y 80.