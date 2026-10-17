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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 17 de octubre de 2026

Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 17 de octubre de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 1.600.000 euros.

SORTEO BONOLOTO

Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoy Antena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy sábado 17 de octubre de 2026 con un bote de 1.600.000 euros.

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El importe para participar en el sorteo de La Bonoloto es de 0,50 euros en total. El mínimo de apuestas que hay que hacer para jugar en el sorteo es de dos, así que el coste es de 1 euro.

Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal.

Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988 y desde entonces ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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