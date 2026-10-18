Gordo Primitiva
Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 18 de octubre de 2026
Consulta los números premiados del sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 18 de octubre de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 19.300.000 euros.
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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 18 de octubre de 2026con un bote de 19.300.000 euros.
El Gordo de la Primitiva es un sorteo que pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de la 2ª matriz, que es el número clave.
Además, si eres uno de los acertantes del número clave, independientemente del resto de premios, tendrás derecho al reintegro. El coste por apuesta en el sorteo de El Gordo de La Primitiva es de 1,50 €.La apuesta se hace efectiva con el pago de 1,50 € por cada una en tres formas distintas: Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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