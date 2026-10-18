Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 18 de octubre de 2026

En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, domingo 18 de octubre de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 2.000.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

En La Bonoloto hay que hacer una combinación de seis números distintos que estén comprendidos entre el 1 y el 49. El coste de cada apuesta que realices tiene un precio de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio mínimo asciende a 1 euro.

En La Bonoloto podrás tener en juego 8 combinaciones diferentes con números de seis dígitos, lo que sería una apuesta sencilla, o varias combinaciones con más números.

El sorteo de La Bonoloto se juega desde el lunes hasta el sábado, lo que deja fuera al domingo. El primer sorteo de la Bonoloto se celebró en 1988, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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