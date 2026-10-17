Lotería Nacional de España
Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 17 de octubre de 2026
Comprueba el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 17 de octubre de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 600.000 euros.
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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 17 de octubre de 2026con un primer premio de 600.000 euros a la serie.
El sorteo de la Lotería Nacional está organizado por Loterías y Apuestas del Estado y se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para participar en el sorteo se debe seleccionar un número compuesto por 5 cifras. El precio del cupón de la lotería, al igual que la cuantía del premio, varía en función del día de la semana: Los jueves, el sorteo de la Lotería Nacional tiene un precio de 3€ por décimo, mientras que los sábados el importe sube a 6€. En este sorteo se destina el 70% de la emisión a premios.
En el caso de que sea el sorteo extraordinario de Lotería Nacional, el décimo costará el importe de entre 15 y 20 euros. En cada lotería se extraen 2 números de 5 cifras dando la posibilidad de ganar dos premios de diferente cuantía. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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