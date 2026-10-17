Lotería Primitiva de España
Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy sábado 17 de octubre de 2026
Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 17 de octubre de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 37.500.000 euros.
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En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 17 de octubre de 2026. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 37.500.000 euros.
Para jugar a La Primitiva debes seleccionar 6 números de cada apuesta. En caso de querer jugar en el sorteo de La Primitiva, se debe apostar a un número de seis cifras. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.
El sorteo de la Primitiva permite seleccionar un número desde el 1 hasta el 49 para jugar. Además, en el sorteo de La Primitiva también se extrae un número complementario y el reintegro, ambos conformados por números del 0 al 9.
Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
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