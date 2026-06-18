Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 18 de junio de 2026

Este jueves 18 de junio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 18 de junio de 2026 es el 01 10 13 25 27 y 38, siendo el número complementario el 33 y el reintegro el 3. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 17.500.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 6 452 737, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de LaPrimitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de LaPrimitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 18.500.000,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen CUATRO boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de CASAS IBÁÑEZ (Albacete), situada en Ctra. Jorquera, 4; en la nº 13 de LOGROÑO (La Rioja), situada en Avda. General Vara del Rey, 4; en la nº 2 de CARTAGENA (Murcia), situada en Juan Fernández, s/n; y en la nº 1 de RODA DE BERÀ (Tarragona), situada en Sant Isidre, 6.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 3 de TORELLÓ (Barcelona), en la nº 2 de BASAURI (Bizkaia), en la nº 469 de MADRID y en el Despacho Receptor nº 66.715 de ZARAUTZ (Gipuzkoa).

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 18 de junio de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el 02, 14, 18, 29, 37 y 43 siendo el número complementario el 11 y el reintegro el 2. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 2.900.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 3.400.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 45.545 de LA BAÑEZA (León), situado en Avda. Vía de la Plata (Plaza de Abastos) puestos 9/10, y en el nº 94.090 de PARLA (Madrid), situado en Cuba, 5 c/v Isabel II, 43.

EuroDreams

El ganador del Eurodreams de hoy, domingo 07 de junio de 2026 ha sido para el número 02 19 23 27 28 30 y el dream 3.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

Lotería Nacional

Ya conocemos el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 18 de junio de 2026. El primer premio de la Lotería Nacional, que asciende a 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 09272 . El segundo premio del sorteo del jueves, dotado con 60.000 euros a la serie, ha agraciado al número 63583. El reintegro de la Lotería Nacional es para los números acabados en 2, 3 y 8.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 18 de junio de 2026 es el 41656. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 12 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 18 de junio de 2026 es 01 11 16 19 24 25 29 37 46 51 52 53 55 56 62 63 64 65 78 84.

La fecha que ha resultado premiada en el sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 11 de junio de 2026 ha sido el 03 MAY 1929 , y el número de la suerte el 9.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.