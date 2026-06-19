Dónde han caído el bote de 38 millones de euros del Euromillones,el de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 19 de junio de 2026

Este viernes 19 de junio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 19 de junio de 2026 ha agraciado al número 19, 24, 26, 28, 32 y 40, siendo el número complementario el 12 y el reintegro el 7. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 3.400.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 3.900.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 21 de CÓRDOBA, situada en Pza. del Mediodía, 7; en la nº 1 de SANTA POLA (Alicante), situada en Poeta Miguel Hernández, 3; y en la nº 1 de LA PUERTA DE SEGURA (Jaén), situada en Avda. Andalucía, 47. .

Euromillones

El ganador de Euromillones de hoy, viernes 19 de junio de 2026 ha sido para el número 8 34 39 41 42, siendo las estrellas el 2 y 7. El sorteo de Euromillones tiene un bote de 105.000.000 euros. El código premiado en el sorteo de El Millón de Euromillones es el CZQ59857.

En el sorteo deEuroMillonesde hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1), el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior.

En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0), que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 14 de SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña), situada en C.C. Hipercor - Restollal, 50.

Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillonesun único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar48 Millonesde euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 7 de VALLADOLID, situada en Lencería, 1 - local 5.

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy, viernes 19 de junio de 2026 ha agraciado al número 44557de la serie 116. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 19 de junio de 2026 es 06 08 09 15 19 31 33 37 44 45 46 52 56 57 60 68 71 76 80 83.

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 19 de junio, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 20 de junio de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Eurojackpot

Ya conocemos el resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 19 de junio de 2026 es el 16 27 37 42 45, siendo los soles los números 5 y 15.

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 19 de junio, no han aparecido acertantes de primera categoría.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

Para el martes, 23 de junio de 2026, el bote del Eurojackpot es de: 74.000.000 €.

En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

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