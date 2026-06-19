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Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy viernes 19 de junio de 2026

Comprueba el resultado del sorteo del Eurojackpot de hoy, viernes 19 de junio de 2026 y descubre si tu número ha sido premiado.

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Resultado Eurojackpot de la ONCE Antena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la ONCE del Eurojackpot de hoy viernes 19 de junio de 2026. Consulta la combinación ganadora del sorteo del Eurojackpot hoy.

La ONCE es la administradora del sorteo del Eurojackpot. Este juego se celebra los viernes, con un bote mínimo de 10 millones de euros. Este bote se acumula si no hay acertantes de primera cateogoría en el Eurojackpot llegando a un premio máximo de 90 millones de euros. El 50% de la recaudación del sorteo se destina a los premios. El 50% de las apuestas del sorteo del Eurojackpot se transfiere a premios.

Las apuestas se dividen en dos categorías: sencilla o múltiple. La apuesta sencilla se juega seleccionando 5 números, del 1 al 50, junto a dos soles, con números desde el 1 hasta el 10. La apuesta múltiple ofrece la posibilidad de jugar desde 5 números distintos hasta 10 más 2, 3, 4 o incluso 5 soles. Si prefieres jugar con una apuesta múltiple, simplemente selecciona una combinación de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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