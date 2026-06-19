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Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 19 de junio de 2026

Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, viernes 19 de junio de 2026, en el que podrás ganar un bote de 3.400.000 euros.

Bonoloto: Comprobar número del sorteo de hoy en directo

Bonoloto: Comprobar número del sorteo de hoy en directo Antena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 19 de junio de 2026 con un bote de 3.400.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.

Para poder participar en el sorteo de La Bonoloto, tendrás que escoger seis números distintos entre el 1 y el 49. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal.

El sorteo de la Bonoloto se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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