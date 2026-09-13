Loterías
Dónde han caído el bote de 16 millones de euros del Gordo de la Primitiva, los 1,2 millones de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 13 de septiembre 2026
Consulta los números premiados en los sorteos de este domingo 13 de septiembre y dónde han sido validados.
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Este domingo 13 de septiembre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.
Bonoloto
El ganador de la Bonoloto de hoy, domingo 13 de septiembre de 2026 ha sido para el número 02, 06, 07, 20, 39 y 47 siendo el número complementario el 37 y el reintegro el 7.
De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.200.000,00
euros.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 6 de LAS ROZAS DE MADRID (Madrid), situada en C.C. Heron City, Kiosco 1, Camilo José Cela, 2.
Gordo de la Primitiva
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 13 de septiembre de 2026 ha agraciado al número 05, 25, 36, 39 y el 54, siendo la clave el 3.
De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante
podría ganar 16.500.000,00 de euros.
Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5+0), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (4+1).
ONCE
El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 13 de septiembre de 2026 ha sido el 33549 de la serie 019.
Número: 14062 Serie: 021
Número: 23416 Serie: 023
Número: 98527 Serie: 053
Número: 99212 Serie: 048
El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 13 de septiembre de 2026 es 04, 09, 15, 19, 24, 28, 36, 41, 43, 49, 54, 58, 59, 67, 69, 71, 74, 79, 82 y 85.
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