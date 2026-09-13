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Dónde han caído el bote de 16 millones de euros del Gordo de la Primitiva, los 1,2 millones de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 13 de septiembre 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este domingo 13 de septiembre y dónde han sido validados.

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Este domingo 13 de septiembre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, domingo 13 de septiembre de 2026 ha sido para el número 02, 06, 07, 20, 39 y 47 siendo el número complementario el 37 y el reintegro el 7.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.200.000,00

euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 6 de LAS ROZAS DE MADRID (Madrid), situada en C.C. Heron City, Kiosco 1, Camilo José Cela, 2.

Gordo de la Primitiva

El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 13 de septiembre de 2026 ha agraciado al número 05, 25, 36, 39 y el 54, siendo la clave el 3.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante

podría ganar 16.500.000,00 de euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5+0), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (4+1).

ONCE

El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 13 de septiembre de 2026 ha sido el 33549 de la serie 019.

Número: 14062 Serie: 021

Número: 23416 Serie: 023

Número: 98527 Serie: 053

Número: 99212 Serie: 048

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 13 de septiembre de 2026 es 04, 09, 15, 19, 24, 28, 36, 41, 43, 49, 54, 58, 59, 67, 69, 71, 74, 79, 82 y 85.

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Dónde han caído el bote de 16 millones de euros del Gordo de la Primitiva, los 1,2 millones de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 13 de septiembre 2026

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Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 13 de septiembre de 2026

Imagen de archivo administración de loterías
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Dónde han caído el bote de 15,8 millones de euros de la Primitiva, los 700.000 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 12 de septiembre 2026

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Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 12 de septiembre de 2026

El número ganador de La Primitiva de hoy, sábado 12 de septiembre de 2026 es el 03, 04, 22, 26, 40 y 44, siendo el número complementario el 47 y el reintegro el 8, con un bote de 15.800.000 euros.

SORTEO BONOLOTO
Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 12 de septiembre de 2026

La Bonoloto de hoy, sábado 12 de septiembre de 2026, con un bote de 700.000 euros, ha agraciado al número 03, 04, 12, 23, 37 y 48, siendo el número complementario el 7 y el reintegro el 8.

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ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 12 de septiembre de 2026 en directo

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Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy sábado 12 de septiembre de 2026

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