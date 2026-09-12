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Lotería Primitiva de España

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 12 de septiembre de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 12 de septiembre de 2026 con el que podrás ganar un bote de 15.800.000 euros.

LA PRIMITIVA HOY

La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy de La Primitiva Antena 3 Noticias

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Antena 3 Noticias
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A la espera de conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 12 de septiembre de 2026. El bote de La Primitiva es de 15.800.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva de hoy.

La Primitiva es un sorteo administrado por Loterías y apuestas del Estado. Las apuestas deberán hacerse en mínimo un número de seis dígitos para poder participar en el sorteo de La Primitiva. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.

El rango de números de cada apuesta va desde el 1 al 49. También se extrae una bola extra como número complementario y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro.

El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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