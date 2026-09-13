Bonoloto
Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 13 de septiembre de 2026
Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, domingo 13 de septiembre de 2026, en el que podrás ganar un bote de 1.100.000 euros.
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En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, domingo 13 de septiembre de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 1.100.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.
La Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números que van desde el 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas). El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.
En La Bonoloto podrás tener en juego 8 combinaciones diferentes con números de seis dígitos, lo que sería una apuesta sencilla, o varias combinaciones con más números.
Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. Este sorteo, que ha incluido el reintegro como una de sus pocas modificaciones, se ha celebrado desde 1988.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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