Lotería Nacional de España
Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 12 de septiembre de 2026
Comprueba tu número de la Lotería Nacional de hoy, sábado 12 de septiembre de 2026, en el que podrás ganar un primer premio de 600.000 euros.
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En breves instantes podrás comprobar el número de la Lotería Nacional de hoy, sábado 12 de septiembre de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional que cuenta con un primer premio de 600.000 euros a la serie y descubrir si tu número ha sido premiado.
La Lotería Nacional establece que su sorteo ordinario sea los jueves y sábados. Para jugar se debe apostar a un número de 5 cifras. El coste del cupón varía en función al sorteo en el que se quiera participar: El precio de cada boleto puede cambiar dependiendo del día: los décimos del jueves tendrán un precio total de 3 euros para jugar en la Lotería Nacional, mientras que los sábados será un total de 6 euros el importe.
Los sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional requieren un total de entre 15 y 20 euros por décimo. En cada sorteo de la Lotería Nacional se extraen las cifras que conforman el primer y segundo premio, de distinta cuantía. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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