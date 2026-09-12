Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 12 de septiembre de 2026

En breves instantes podrás comprobar el número de la Lotería Nacional de hoy, sábado 12 de septiembre de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional que cuenta con un primer premio de 600.000 euros a la serie y descubrir si tu número ha sido premiado.

La Lotería Nacional establece que su sorteo ordinario sea los jueves y sábados. Para jugar se debe apostar a un número de 5 cifras. El coste del cupón varía en función al sorteo en el que se quiera participar: El precio de cada boleto puede cambiar dependiendo del día: los décimos del jueves tendrán un precio total de 3 euros para jugar en la Lotería Nacional, mientras que los sábados será un total de 6 euros el importe.

Los sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional requieren un total de entre 15 y 20 euros por décimo. En cada sorteo de la Lotería Nacional se extraen las cifras que conforman el primer y segundo premio, de distinta cuantía. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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