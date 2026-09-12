Dónde han caído el bote de 15,8 millones de euros de la Primitiva, los 700.000 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 12 de septiembre 2026

Este sábado 12 de septiembre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El número premiado en la Bonoloto es el 03, 04, 12, 23, 37 y 48, siendo el número complementario el 7 y el reintegro el 8. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 700.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.100.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de SANTOÑA (Cantabria),situada en Cervantes, 5; en la nº 36 de VALLADOLID, situada en C.C. Vallsur, Paseo de Zorrilla, 328 L-54C; en la nº 16 de MADRID, situada en Barquillo, 10 (Local Izquierdo); y en el Despacho Receptor nº 32.610 de LOS DESAMPARADOSORIHUELA (Alicante), situado en Nueva, 1

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 12 de septiembre de 2026 es el 03, 04, 22, 26, 40 y 44, siendo el número complementario el 47 y el reintegro el 8. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 15.800.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 4 556 130, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de LaPrimitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de LaPrimitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 17.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen SIETEboletos acertantes.

ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy sábado 12 de septiembre de 2026 ha sido el 58939 de la serie 024. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros. Los números del 20999 que no coincidan con la serie tendrán un premio de 20.000 euros.

Número: 22156 Serie: 031

Número: 71238 Serie: 025

Número: 93458 Serie: 054

Número: 97237 Serie: 036

En un mismo cupón solo son acumulables los premios de primera y segunda categoría. El cupón caduca a los 30 días naturales contados desde el siguiente al del sorteo.

En aquellos sorteos en los que algún premio de la segunda categoría de premios no se haya vendido, la ONCE acumulará un importe de doscientos cuarenta mil euros (240.000 €) para incrementar los premios al contado de 1ª y 2ª categoría de futuros sorteos. Para consultarlos, accede a la sección de asignación de premios anteriores.

Puedes conocer todos los detalles del Sueldazo Fin de Semana en el enlace a los Reglamentos reguladores de los juegos de la ONCE que aparece en la Web.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 12 de septiembre de 2026 es 02, 09, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 35, 36, 41, 42, 44, 46, 53, 55, 60, 64, 77 y 85.

En el sorteo del Super 11, celebrado el sábado 12 de septiembre, la apuesta ganadora de 10 aciertos de 11 jugados, que asciende a 50.000,00 euros, ha sido vendida en VIGO (PONTEVEDRA).

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El domingo, 13 de septiembre de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.