Dónde han caído el bote de 15 millones de euros del Gordo de la Primitiva y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy domingo 06 de septiembre 2026

Este domingo 06 de septiembre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El número premiado en la Bonoloto es el 04, 10, 21, 30, 31 y 48, siendo el número complementario el 37 y el reintegro el 3.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Bonoloto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona), situada en Laurea Miró, 229-231 y en el Despacho Receptor nº 67.945 de SANTA CRUZ DE TENERIFE, situado en Lope de Vega, 2.

El Gordo de la Primitiva

El ganador del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 06 de septiembre de 2026 ha sido para el número 25, 27, 30, 46 y 50 y la clave 3. El sorteo del Gordo de la Primitiva tiene un bote de 15.000.000 euros.

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.

ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy domingo 06 de septiembre de 2026 ha sido el 79998 de la serie 005. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros. Los números del 79998 que no coincidan con la serie tendrán un premio de 20.000 euros.

Número: 23347 Serie: 043

Número: 33128 Serie: 006

Número: 45395 Serie: 039

Número: 98669 Serie: 009

En un mismo cupón solo son acumulables los premios de primera y segunda categoría. El cupón caduca a los 30 días naturales contados desde el siguiente al del sorteo.

En aquellos sorteos en los que algún premio de la segunda categoría de premios no se haya vendido, la ONCE acumulará un importe de doscientos cuarenta mil euros (240.000 €) para incrementar los premios al contado de 1ª y 2ª categoría de futuros sorteos. Para consultarlos, accede a la sección de asignación de premios anteriores.

Puedes conocer todos los detalles del Sueldazo Fin de Semana en el enlace a los Reglamentos reguladores de los juegos de la ONCE que aparece en la Web.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 06 de septiembre de 2026 es 02, 09, 19, 22, 24, 26, 34, 35, 38, 45, 51, 54, 58, 63, 70, 76, 78, 81, 82 y 85.

En el sorteo del Super 11, celebrado el domingo 06 de septiembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El lunes, 7 de septiembre de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.