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Gordo Primitiva

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 06 de septiembre de 2026

Comprueba el resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 06 de septiembre de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 15.000.000 euros.

EL GORDO DE LA PRIMITIVA HOY

El Gordo de la Primitiva: Resultado del sorteo de hoy, en directo Antena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 06 de septiembre de 2026con un bote de 15.000.000 euros.

La administración de el sorteo Gordo de La Primitiva pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar 5 números que vayan del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y solo un número del 0 al 9 de la 2ª matriz (número clave).

Al acertar el número clave, sin tener en cuenta acertar los 5 números, puedes ganar el reintegro. Cada apuesta del sorteo de El Gordo de La Primitiva cuesta 1,50 €.

El sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra semanalmente cada domingo a partir de las 21:30 h (hora peninsular) desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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