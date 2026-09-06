Bonoloto
Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 06 de septiembre de 2026
Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 06 de septiembre de 2026 y comprueba el resultado del sorteo de hoy.
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En breves instantes podrás conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, domingo 06 de septiembre de 2026. Comprueba tu número de la Bonoloto y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.
La Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números que van desde el 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas). El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.
Para jugar a la Bonoloto puedes participar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días de la semana gracias a la apuesta semanal del sorteo.
El sorteo de la Bonoloto es una lotería que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. Un sorteo que se celebró por primera vez en 1988 y ha tenido pocos cambios, como el reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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