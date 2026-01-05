Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Cuánto se gana con el primer premio de la Loteria de Niño 2026

Mara Fernández
Publicado:

La Lotería del Niño, que se celebra cada 6 de enero, es uno de los sorteos más esperados del año en España tras la Lotería de Navidad. En su edición 2026, el primer premio está dotado con 2.000.000 € por serie, lo que equivale a 200.000 € por décimo premiado. Este montante coloca al llamado "Gordo del Niño" como uno de los premios más jugosos del inicio de año y una de las mayores atracciones para los jugadores que buscan empezar con buen pie tras las fiestas navideñas.

Además del primer premio, el Sorteo Extraordinario del Niño reparte otros premios importantes como el segundo premio de 750.000 € por serie (75.000 € por décimo) y el tercer premio de 250.000 € por serie (25.000 € por décimo). Completan la tabla de premios diversas categorías complementarias por terminaciones, aproximaciones y reintegros que permiten ganar desde varios miles de euros hasta pequeñas devoluciones del coste del boleto.

¿Cuánto dinero se lleva el ganador después de impuestos?

Aunque ganar el primer premio de la Lotería del Niño 2026 puede parecer un gran golpe de suerte, hay que tener en cuenta la fiscalidad aplicable en España. Los premios de la Lotería del Niño superiores a 40.000 € tributan un 20 % de retención sobre la cantidad que exceda ese umbral. Por tanto, de los 200.000 € brutos que recibe un décimo ganador del primer premio, Hacienda retiene alrededor de 32.000 €, por lo que el ganador se lleva netos aproximadamente 168.000 € después de impuestos.

Este tratamiento fiscal se aplica de forma automática en el momento de cobro, por lo que los ganadores no necesitan hacer gestiones adicionales con Hacienda ni declarar ese ingreso posteriormente en la declaración de la renta. De esta forma, la Lotería del Niño combina un premio sustancial con un proceso de cobro simplificado para los afortunados que consigan el número ganador en este sorteo del Día de Reyes.

¿Cuándo y cómo se puede cobrar el primer premio de la Lotería del Niño 2026?

Una vez conocidos los números premiados, los agraciados con el primer premio pueden cobrar su décimo desde el mismo día del sorteo. Si el importe es inferior a 2.000 euros, el premio se puede cobrar en cualquier administración de Loterías. En el caso del primer premio, al superar esa cantidad, el cobro debe realizarse en entidades bancarias autorizadas por Loterías y Apuestas del Estado.

El plazo para cobrar un décimo premiado es de tres meses a partir del día siguiente al sorteo, por lo que los ganadores tienen hasta comienzos de abril de 2026 para reclamar su premio. El importe se abona mediante transferencia o ingreso bancario, aplicándose de forma automática la retención fiscal correspondiente, por lo que el ganador recibe directamente el importe neto sin necesidad de realizar trámites adicionales ante la Agencia Tributaria.

