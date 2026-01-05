Cuánto se lleva Hacienda de los premios de la lotería del Niño 2026 del martes 6 de enero

Cada 6 de enero, mientras muchos hogares celebran el Día de Reyes, España despierta con uno de los sorteos más emblemáticos del año: la Lotería del Niño. Este sorteo, que nació en 1941 y ha ido evolucionando hasta convertirse en una cita imprescindible, es considerado por muchos como la “segunda oportunidad” después del Sorteo de Navidad. Su estructura, con una alta cantidad de premios menores y un sistema de reintegros especialmente atractivo, lo convierte en uno de los sorteos con más probabilidades de ganar algún tipo de recompensa. No es raro escuchar que el Niño puede no hacerte millonario, pero sí alegrarte el comienzo del año.

¿Cuánto se queda Hacienda de cada premio?

Ahora bien, si la fortuna te sonríe y alguno de los premios importantes cae en tus manos, es importante saber que no todo lo que se canta como premio llega íntegro al bolsillo. Al igual que en otros sorteos oficiales, Hacienda aplica una retención fiscal sobre los premios de la Lotería del Niño. Pero no todo está sujeto a impuestos.

Los primeros 40.000 euros de cada premio que están libres de retención, independientemente de la categoría. Es decir, si tu premio no supera ese límite, lo cobras íntegro. Pero si lo supera, es a partir de ese tramo cuando entra en acción la Agencia Tributaria, que aplica un 20% sobre la cantidad que excede esos 40.000 euros. Esa retención se realiza directamente en el momento del cobro, por lo que el ganador recibe el importe ya neto, sin necesidad de realizar gestiones posteriores.

Veamos cómo queda en la práctica.

El Primer Premio del Sorteo del Niño otorga 200.000 euros por décimo, lo que significa que 160.000 euros están sujetos a retención. Hacienda se lleva el 20% de ese tramo, es decir, 32.000 euros. Resultado final: 168.000 euros netos.

del Sorteo del Niño otorga lo que significa que 160.000 euros están sujetos a retención. Hacienda se lleva el 20% de ese tramo, es decir, 32.000 euros. Resultado final: En el caso del Segundo Premio, con 75.000 euros, solo tributan 35.000, lo que supone 7.000 euros para Hacienda y 68.000 euros netos para el ganador.

con solo tributan 35.000, lo que supone 7.000 euros para Hacienda y para el ganador. Por su parte, el Tercer Premio, de 25.000 euros por décimo, no paga impuestos porque no supera el mínimo exento.

por décimo, porque no supera el mínimo exento. También quedan libres de retención todas las aproximaciones, terminaciones, reintegros y premios menores, como los de 1.200 €, 610 €, 350 €, 100 €, 40 € o los reintegros de 20 €. Estos importes se cobran íntegramente y sin complicaciones.

Este sistema permite que los premios más modestos se disfruten sin descuentos, mientras que los premios elevados aportan una parte a las arcas públicas. Es una fórmula que equilibra ilusión y responsabilidad fiscal, y que ha convertido al Sorteo del Niño en una importante fuente de ingresos para Hacienda, especialmente por su capacidad para repartir grandes premios.

Además, la retención fiscal solo afecta a los premios superiores al mínimo exento, no al conjunto del premio. Esto es importante porque muchas personas creen que Hacienda descuenta el 20% del total del premio, cuando en realidad solo lo hace sobre el exceso. Por tanto, incluso en los premios grandes, siempre hay una parte que se recibe libre de impuestos.

