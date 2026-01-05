Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería del Niño

Cuánto se lleva Hacienda de los premios de la lotería del Niño 2026 del martes 6 de enero

El Sorteo del Niño 2026 reparte ilusión, tradición y millones de euros, pero hay un invitado que nunca falta: Hacienda. Y sí, también tiene su parte del premio.

Loter&iacute;a del Ni&ntilde;o

Lotería del Niño 2026Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Cada 6 de enero, mientras muchos hogares celebran el Día de Reyes, España despierta con uno de los sorteos más emblemáticos del año: la Lotería del Niño. Este sorteo, que nació en 1941 y ha ido evolucionando hasta convertirse en una cita imprescindible, es considerado por muchos como la “segunda oportunidad” después del Sorteo de Navidad. Su estructura, con una alta cantidad de premios menores y un sistema de reintegros especialmente atractivo, lo convierte en uno de los sorteos con más probabilidades de ganar algún tipo de recompensa. No es raro escuchar que el Niño puede no hacerte millonario, pero sí alegrarte el comienzo del año.

¿Cuánto se queda Hacienda de cada premio?

Ahora bien, si la fortuna te sonríe y alguno de los premios importantes cae en tus manos, es importante saber que no todo lo que se canta como premio llega íntegro al bolsillo. Al igual que en otros sorteos oficiales, Hacienda aplica una retención fiscal sobre los premios de la Lotería del Niño. Pero no todo está sujeto a impuestos.

Los primeros 40.000 euros de cada premio que están libres de retención, independientemente de la categoría. Es decir, si tu premio no supera ese límite, lo cobras íntegro. Pero si lo supera, es a partir de ese tramo cuando entra en acción la Agencia Tributaria, que aplica un 20% sobre la cantidad que excede esos 40.000 euros. Esa retención se realiza directamente en el momento del cobro, por lo que el ganador recibe el importe ya neto, sin necesidad de realizar gestiones posteriores.

Veamos cómo queda en la práctica.

  • El Primer Premio del Sorteo del Niño otorga 200.000 euros por décimo, lo que significa que 160.000 euros están sujetos a retención. Hacienda se lleva el 20% de ese tramo, es decir, 32.000 euros. Resultado final: 168.000 euros netos.
  • En el caso del Segundo Premio, con 75.000 euros, solo tributan 35.000, lo que supone 7.000 euros para Hacienda y 68.000 euros netos para el ganador.
  • Por su parte, el Tercer Premio, de 25.000 euros por décimo, no paga impuestos porque no supera el mínimo exento.
  • También quedan libres de retención todas las aproximaciones, terminaciones, reintegros y premios menores, como los de 1.200 €, 610 €, 350 €, 100 €, 40 € o los reintegros de 20 €. Estos importes se cobran íntegramente y sin complicaciones.

Este sistema permite que los premios más modestos se disfruten sin descuentos, mientras que los premios elevados aportan una parte a las arcas públicas. Es una fórmula que equilibra ilusión y responsabilidad fiscal, y que ha convertido al Sorteo del Niño en una importante fuente de ingresos para Hacienda, especialmente por su capacidad para repartir grandes premios.

Además, la retención fiscal solo afecta a los premios superiores al mínimo exento, no al conjunto del premio. Esto es importante porque muchas personas creen que Hacienda descuenta el 20% del total del premio, cuando en realidad solo lo hace sobre el exceso. Por tanto, incluso en los premios grandes, siempre hay una parte que se recibe libre de impuestos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Cuánto se gana con el tercer premio de la Lotería de Niño 2026

Cuánto se gana con el tercer premio de la Lotería de Niño 2026

Lotería del Niño 2026

Cuánto se lleva Hacienda de los premios de la lotería del Niño 2026 del martes 6 de enero

Lista de todos los premios de la Lotería del Niño 2026 del sorteo de hoy 6 de enero

Premios del Sorteo de Lotería del Niño 2026 del martes 6 de enero

Cuánto se gana con el segundo premio de la Loteria de Niño 2026
Lotería del Niño

Cuánto se gana con el segundo premio de la Loteria de Niño 2026

Cuánto se gana con el primer premio de la Loteria de Niño 2026
Lotería del Niño

Cuánto se gana con el primer premio de la Loteria de Niño 2026

Guía de la Lotería del Niño 2026: horario, premios y dónde seguirlo
Lotería del Niño

Guía de la Lotería del Niño 2026: horario, premios y dónde seguirlo

Te contamos todo lo que tienes que saber si vas a participar en el Sorteo del Niño 2026.

Varias personas hacen cola en una administración de lotería para comprar décimos de cara al Sorteo de El Niño 2025
Loterías y apuestas del estado

Dónde han caído el bote de 13,5 millones del Gordo, el de 3,2 la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy domingo 4 de enero

Consulta los números premiados en los sorteos de la ONCE, Bonoloto y el Gordo de la Primitiva este domingo 4 de enero y dónde han sido validados.

Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 04 de enero de 2026

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo en directo

Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 04 de enero de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

Comprobar ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy domingo 04 de enero de 2026

Publicidad