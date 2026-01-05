Cuánto se gana con el tercer premio de la Lotería de Niño 2026

La Lotería del Niño 2026, que se celebrará el próximo 6 de enero de 2026, es uno de los sorteos más esperados tras las fiestas navideñas. Como cada año, este sorteo extraordinario repartirá 770 millones de euros en premios, manteniendo la misma estructura la de años anteriores. Entre los premios destacados se encuentra el tercer premio, que aunque no es el más elevado, sí supone una alegría importante para quienes resultan agraciados.

¿Cuánto se gana con el tercer premio de la Lotería del Niño 2026?

El tercer premio de la Lotería del Niño está dotado con 250.000 euros por serie, lo que se traduce en 25.000 euros por cada décimo premiado.

Aunque el foco mediático suele centrarse en el primer y segundo premio, el tercer premio destaca por su equilibrio entre cuantía y probabilidad, ya que suele haber más décimos vendidos y repartidos por toda España, lo que incrementa las posibilidades de que toque en distintos puntos del país.

Fiscalidad del tercer premio

Un aspecto importante a considerar es la retención fiscal. En los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, los premios que superan los 40.000 euros están sujetos a impuestos. En el caso del tercer premio, al ser de 25.000 euros por décimo, no se aplica ninguna retención, por lo que el ganador recibe el importe íntegro. Esto supone una ventaja clara frente a premios más altos que sí tributan.

Otros premios del sorteo del Niño

Además del tercer premio, la Lotería del Niño 2026 incluye el primer premio, con 2.000.000 de euros por serie (200.000 euros por décimo), y el segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo). A estos se suman numerosos premios menores, como las aproximaciones a los números principales, las terminaciones de dos, tres y cuatro cifras, así como los reintegros.

