Dónde han caído los 38 millones del bote de Euromillones y los premios de la Bonoloto y de la ONCE de hoy, martes 16 de junio

Este martes 16 de junio se han celebrado sorteos de Euromillones, Bonoloto, Cupón Diario de la ONCE, Mi día de la ONCE y Super Once. A continuación, podrás consultar las combinaciones ganadoras de cada sorteo y los municipios en los que han caído los premios.

Euromillones

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, martes 16 de junio de 2026 es el 18 25 31 37 45 y las estrellas los números 4 y 9. El bote del sorteo de Euromillones de hoy es de 105.000.000 euros. El código premiado en el sorteo del Millón es el CZC96250.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1), el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior. En ESPAÑA existen TRES boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0), que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara), en la nº 1 de BENIFAIÓ (Valencia) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es. Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 38 Millones de euros. El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 8 de LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (Cádiz), situada en Paseo de la Velada, s/n.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, martes 16 de junio de 2026 ha sido para el número 07 11 14 24 28 40, siendo el número complementario el 1 y el reintegro el 5. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.500.000euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.300.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 77.080 de EL CARPIO DE TAJO (Toledo), situado en Plazuela Cónyuges, 20.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 16 de junio de 2026 es el 39959. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 50 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, martes 16 de junio de 2026 es 01 09 16 19 24 31 32 35 41 47 55 57 58 59 65 70 72 76 78 83.

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