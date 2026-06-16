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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 16 de junio de 2026

Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, martes 16 de junio de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 1.500.000 euros.

La Bonoloto de hoy

La Bonoloto de hoy Antena 3 Noticias

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En breves instantes podrás conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, martes 16 de junio de 2026. Comprueba tu número de la Bonoloto y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 1.500.000 euros.

Para jugar a la Bonoloto hay que escoger seis números con combinaciones distintas entre el 1 y el 49. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

Puedes jugar a la Bonoloto de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal.

La Bonoloto es un sorteo que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988. A pesar de los años, se ha mantenido prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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