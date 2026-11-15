Dónde han caído los 21,8 millones del Gordo de la Primitiva y los premios de la la Bonoloto y de la ONCE de hoy domingo 15 de noviembre de 2026

Este domingo 15 de noviembre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 15 de noviembre de 2026 agraciado con bote de 600.000 euros, ha sido para el número 02 13 19 26 36 42 siendo el número complementario el 47 y el reintegro el 7.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000,00 euros De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de FUENTE ÁLAMO DE MURCIA (Murcia), situada en Carlos II, 5.

Gordo de la Primitiva

El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 15 de noviembre de 2026 ha agraciado al número 15 22 23 28 45 y la clave 1. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y la clave ganará un bote de 19.300.000euros.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 22.900.000,00 euros. De Segunda Categoría (5+0) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 50.240 de SAN LUIS DE SABINILLAS, MANILVA (Málaga), situado en Bolivia, 1A.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 15 de noviembre de 2026 ha sido el 65209 de la serie 34.

Número: 06357 Serie: 24

Número: 22052 Serie: 11

Número: 46744 Serie: 12

Número: 85938 Serie: 51

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 15 de noviembre de 2026 es 03 08 10 11 16 20 28 34 35 37 39 42 48 49 61 65 67 80 82 83.