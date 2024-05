Dónde han caído los 17 millones del Cupón Extra de la ONCE por el Día de la Madre de 2024

El sorteo del Cupón Extra de la ONCE por el Día de la Madre de 2024 celebrado el pasado domingo 5 de mayo tenía un premio especial de 17 millones. El número ganador fue el 96124 y se ha vendido en Badajoz (Extremadura). Allí, además, se han repartido más millones en este sorteo dominical. Concretamente, un total de 20,96 millones de euros se han ido a la capital de la provincia extremeña.

El número ganador, una combinación de cinco dígitos, reparte 40.000 euros por billete a hasta casi un centenar de personas, pero solo una se puede llevar los 17 millones del premio extraordinario, que se reparte al cupón que tenga no sólo esa combinación, sino un número de serie específico.

Si bien existen varias posibilidades para llevarse premio, el premio excepcional, de los 17 millones de euros, se lo lleva una sola persona de entre todos los jugadores. También puede ocurrir que no se lo lleve nadie, algo que también ocurre en todos los demás sorteos Extra de la ONCE, pero no ha sido el caso en este sorteo del Día de la Madre de 2024.

El de este domingo es el mayor premio que la ONCE ha repartido en Extremadura en la historia. Los cupones premiados fueron vendidos en su punto de referencia, en el número 23 de la avenida Ricardo Carapato, y entre los ganadores están tanto clientes habituales de los edificios colindantes como trabajadores de la zona. Pero, además, también han ganado premios los miembros de una peña de amigos del Bar Betis, a pocas calles de su punto de venta.

Premios del sorteo Extra Día de la Madre de la ONCE

96124 de la serie 094: 1 primer premio de 17.000.000 euros a las cinco cifras y serie.

96124: 99 premios de 40.000 euros a las cinco cifras.

6124: 900 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras.

124: 9.000 premios de 100 euros a las tres últimas cifras.

24: 90.000 premios de 10 euros a las dos últimas cifras.

4: 900.000 premios de 5 euros a la última cifra.

¿Dónde se puede cobrar el premio?

Todos los agraciados podrán cobrarlos en todos los puntos de venta de la ONCE. Si se ha jugado de forma online a través de internet, también podrán adquirir su premio desde los puntos de venta autorizados de la ONCE. Si la cantidad premiada supera los 600 euros, presentando el décimo en buen estado, podrán recibir el dinero en las entidades bancarias colaboradoras.

Debe tenerse en cuenta que las cantidades premiadas inferiores a 40.000 euros están exentas de impuestos desde el año 2020, pero, por el contrario, aquellas cantidades que superen dicha cuantía, tendrán una retención del 20%.

