EUROJACKPOT

Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy viernes 22 de agosto de 2025

Comprueba el resultado del sorteo del Eurojackpot de hoy, viernes 22 de agosto de 2025 y descubre si tu número ha sido premiado.

Resultado Eurojackpot de la ONCE

Resultado Eurojackpot de la ONCEAntena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la ONCE del Eurojackpot de hoy viernes 22 de agosto de 2025. Consulta la combinación ganadora del sorteo del Eurojackpot hoy.

Los viernes se celebra el sorteo del Eurojackpot ofrecido por la ONCE y tendrás la posibilidad de ganar un premio final de 10 millones de euros. Este bote se acumula si no hay acertantes de primera cateogoría en el Eurojackpot llegando a un premio máximo de 90 millones de euros. El 50% de la recaudación del sorteo se destina a los premios. Los premios se componen del 50% del total de las apuestas, que pueden ser sencilla o múltiple.

El sorteo del Eurojackpot ofrece la posibilidad de jugar una apuesta sencilla o múltiple. Para poder participar en la apuesta sencilla, hay que seleccionar 5 números distintos que vayan del 1 al 5 acompañados de 2 soles, desde el 1 hasta el 10. En el caso de querer jugar en la apuesta múltiple, es necesario escoger 5, 6, 7, 8, 9 o incluso 10 números con 2, 3, 4 o 5 soles. Si juegas al Eurojackpot con una apuesta múltiple tendrás que escoger 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

