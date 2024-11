Comprobar resultados del Sorteo del ONCE del ONCE

El 11 de noviembre es una fecha que todos los amantes de la lotería marcan en sus calendarios. Este sorteo extraordinario de la ONCE, conocido como el Sorteo 11 del 11, es uno de los eventos más esperados del año, y no es para menos: es el sorteo que más premios millonarios ofrece.

Con un primer premio de 11.000.000 € y otros 11 premios de 1.000.000 €, las posibilidades de convertirse en millonario aumentan considerablemente con este evento. Además, hay miles de premios adicionales que van desde 50.000 € hasta 6 € (reintegros). Por solo 6 €, puedes cambiar tu vida en cuestión de segundos.

Premios del Sorteo 11 del 11 de la ONCE

El sorteo tiene una emisión de 100.000 números de cinco cifras, cada uno de ellos con series comprendidas entre el 1 y el 120, lo que aumenta las posibilidades de obtener alguno de estos premios.

-1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie.

-11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas.

-119 premios de 50.000 € a las cinco cifras.

-1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras.

-10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras.

-108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras.

-1.080.000 premios de 6 € a la última cifra (reintegro)

Comprobar los resultados: ¿cómo hacerlo?

La emoción de participar en el Sorteo 11 del 11 de la ONCE no termina con la compra del cupón, sino que alcanza su punto máximo al comprobar si tu número ha sido uno de los afortunados. Sigue los resultados en directo y comprueba si el 11 de noviembre se convierte en el día que cambió tu vida para siempre.

Recuerda que a partir del 1 de enero de 2020, la normativa fiscal sobre los premios de loterías cambió. Si tu cupón de la ONCE resulta agraciado con un premio superior a 40.000 €, Hacienda aplicará una retención automática del 20% sobre la cantidad que exceda ese monto. Sin embargo, si el premio es menor de 40.000 €, tendrás la suerte de estar exento de cualquier retención fiscal, y podrás disfrutar del premio íntegramente sin tener que preocuparte por impuestos adicionales.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2024 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

