Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería Primitiva de España

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 31 de enero de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 31 de enero de 2026 con el que podrás ganar un bote de 90.500.000 euros.

La Loter&iacute;a Primitiva

La Lotería PrimitivaAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

A la espera de conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 31 de enero de 2026. El bote de La Primitiva es de 90.500.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva de hoy.

La celebración del sorteo de La Primitiva es semanalmente, los jueves y sábados, y lo ofrece Loterías y Apuestas del Estado. Es necesario apostar a una cifra de seis dígitos para poder jugar y optar a uno de los premios que se ofrecen. La participación en el sorteo es posible para una 8 combinaciones al mismo tiempo o una de más números.

Las distintas combinaciones y números ofrecen la posibilidad de seleccionar en cada apuesta cualquier número que vaya del 1 al 49. Además, en el sorteo de La Primitiva también se extrae un número complementario y el reintegro, ambos conformados por números del 0 al 9.

Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

La Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 31 de enero de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 31 de enero de 2026 en directo

La Bonoloto de hoy

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 31 de enero de 2026

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 31 de enero, en directo
Lotería Nacional

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 31 de enero, en directo

Lotería Nacional
Lotería Nacional de España

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy sábado 31 de enero de 2026

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde ha caído el bote de 123 millones del Euromillones, los 2,4 millones de la Bonoloto y los premios del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 30 de enero de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este viernes 16 de enero y dónde han sido validados.

Euromillones
Lotería

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 30 de enero de 2026

El número ganador del Euromillones de hoy, viernes 30 de enero de 2026 es el 14, 18, 31, 35 y 46, siendo las estrellas el 07 y 11, con un bote de 123.000.000 euros.

Sorteos ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super ONCE hoy

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy viernes 30 de enero de 2026

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 30 de enero de 2026

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo

Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy viernes 30 de enero de 2026

Publicidad