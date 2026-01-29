Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dónde ha caído el bote de 92 millones de La Primitiva, el los 2,4 de la Bonoloto, los premios de la Lotería Nacional, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 29 de enero de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de La Primitiva, ONCE, Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional de este jueves 29 de enero de 2026 y dónde han sido validados.

Loter&iacute;as y Apuestas del Estado

Loterías y Apuestas del EstadoAntena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

Este jueves 29 de enero de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 29 de enero de 2026 agraciado con bote de 2.400.000 euros, ha sido para el número 15 19 26 44 45 49, siendo el número complementario el 11 y el reintegro el 4.

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 29 de enero de 2026 es el 02 21 23 39 44 47 siendo el número complementario el 32 y el reintegro el 8. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 92.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 7 680 340, premiado con 1 millón de euros.

Sin acertantes del premio especial.

EuroDreams

En el sorteo de Euro Dreams jueves día 29 de enero de 2025, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 01 07 08 26 28 34 Sueño: 5

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el Fondo de Reserva

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el Fondo de Reserva

Lotería Nacional

Ya conocemos el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 29 de enero de 2026. El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 29 de enero de 2026 agraciado con 600.000 euros a la serie, ha sido para el número 16.160. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado con 120.000 euros a la serie, ha sido para el número 63.644. Los reintegros del sorteo del sábado han sido para los números acabados en 0, 2 y 6.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 29 de enero, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 30 de enero de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

