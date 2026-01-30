Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 30 de enero de 2026

En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, viernes 30 de enero de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 2.400.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

Para poder participar en el sorteo de La Bonoloto, tendrás que escoger seis números distintos entre el 1 y el 49. El importe para participar en el sorteo de La Bonoloto es de 0,50 euros en total. El mínimo de apuestas que hay que hacer para jugar en el sorteo es de dos, así que el coste es de 1 euro.

Las apuestas pueden ser sencillas, con hasta 8 combinaciones a la vez de números de seis dígitos o se pueden hacer apuestas múltiples con más números en juego.

Desde el lunes hasta el sábado puedes jugar al sorteo de la Bonoloto. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

