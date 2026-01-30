Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 30 de enero de 2026

Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, viernes 30 de enero de 2026, en el que podrás ganar un bote de 2.400.000 euros.

Loter&iacute;as y Apuestas del Estado de Espa&ntilde;a: Bonoloto

Loterías y Apuestas del Estado de España: BonolotoAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, viernes 30 de enero de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 2.400.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

Para poder participar en el sorteo de La Bonoloto, tendrás que escoger seis números distintos entre el 1 y el 49. El importe para participar en el sorteo de La Bonoloto es de 0,50 euros en total. El mínimo de apuestas que hay que hacer para jugar en el sorteo es de dos, así que el coste es de 1 euro.

Las apuestas pueden ser sencillas, con hasta 8 combinaciones a la vez de números de seis dígitos o se pueden hacer apuestas múltiples con más números en juego.

Desde el lunes hasta el sábado puedes jugar al sorteo de la Bonoloto. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Euromillones

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 30 de enero de 2026

Sorteos ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super ONCE hoy

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy viernes 30 de enero de 2026

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 30 de enero de 2026

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo
Lotería

Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy sábado 31 de enero de 2026

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde ha caído el bote de 92 millones de La Primitiva, el los 2,4 de la Bonoloto, los premios de la Lotería Nacional, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 29 de enero de 2026

EuroDreams
Lotería

Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 29 de enero de 2026

El ganador del sorteo del EuroDreams de hoy, jueves 29 de enero de 2026 es el y el dream 5. El premio es de 20.000 euros al mes durante 30 años.

La Lotería Primitiva
Lotería

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy jueves 29 de enero de 2026

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 29 de enero de 2026 con un bote de 90.500.000 euros ha agraciado al número 02, 21, 23, 39, 44 y 47, siendo el número complementario el 32 y el reintegro el 8.

Resultado de la Lotería Nacional, hoy 4 de marzo de 2023, en directo

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 29 de enero de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

Resultado ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 29 de enero de 2026

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 29 de enero de 2026

Publicidad