Lotería

Dónde ha caído el bote de 1,4 millones de euros de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de hoy miércoles 28 de enero de 2026

Este miércoles 28 de enero de 2026 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Loter&iacute;as y Apuestas del Estado

Loterías y Apuestas del EstadoAntena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos celebrados este miércoles 28 de enero de 2026.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, miércoles 28 de enero de 2026 ha sido para el número 06, 07, 13, 26, 27 y 29, siendo el número complementario el 43 y el reintegro el 2. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.400.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.900.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 21.815 de PUERTO REAL (Cádiz), situado en Concepción, 61 y en el nº 45.235 de COLUMBRIANOS (León), situado en Las Eras, 6 (entrada por Real, 105).

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 28 de enero de 2026 es el 11733 . El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 36 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado en el Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 28 de enero de 2026 es 02, 04, 05, 11, 14, 18, 19, 21,27, 31, 40, 42, 46, 50, 58, 59, 63, 69, 79, 85.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

