Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy sábado 31 de enero de 2026

Consulta los números premiados del sorteo del Eurojackpot de hoy, sábado 31 de enero de 2026 y comprueba el resultado del sorteo de la ONCE.

Estamos a la espera de conocer el resultado del Eurojackpot de hoy, sábado 31 de enero de 2026. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE de hoy.

El sorteo del Eurojackpot de la ONCE se juega cada viernes con un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros. Cada semana que el premio del Eurojackpot de primera categoría queda vacío se acumula el bote, pudiendo llegar a 90 millones de euros. El Eurojackpot destina el 50% de la recaudación de las apuestas a premios.

Las apuestas se dividen en dos categorías: sencilla o múltiple. La apuesta sencilla se juega seleccionando 5 números, del 1 al 50, junto a dos soles, con números desde el 1 hasta el 10. La apuesta múltiple ofrece la posibilidad de jugar desde 5 números distintos hasta 10 más 2, 3, 4 o incluso 5 soles. Si prefieres jugar al Eurojackpot con una apuesta múltiple, deberás seleccionar 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles. El coste del boleto del sorteo seguirá siendo el mismo que para la simple.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

