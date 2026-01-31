Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería Nacional de España

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy sábado 31 de enero de 2026

La Lotería Nacional de hoy, sábado 31 de enero de 2026, con un primer premio de 600.000 euros a la serie, ha agraciado al número 37376

Ya conocemos todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 31 de enero. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:

- 37376, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo

- 18699, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo

- 7150, 9554, 8303 y 3785, premios de 150 euros

- 024, 003, 461, 346, 535, 875, 488, 952, 266 y 888, premios de 30 euros por décimo

- 65, 63, 87, 14, 09, 38, 66, 81 y 12, premios de 12 euros al décimo

- 6, 9 y 0, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional

La celebración del sorteo de Lotería Nacional es semanalmente, los jueves y sábados. Para poder jugar a la lotería deberás comprar un cupón compuesto por 5 números. El coste varía en función de si la apuesta es para el sorteo del jueves o el del sábado: Los jueves, el sorteo de la Lotería Nacional tiene un precio de 3€ por décimo, mientras que los sábados el importe sube a 6€. En este sorteo se destina el 70% de la emisión a premios.

La Lotería Nacional es el que más premios reparte de España. El sorteo de la Lotería Nacional obtiene sus premios a través la extracción de 2 números compuestos por 5 cifras.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

