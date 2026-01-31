Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy sábado 31 de enero de 2026

Ya conocemos todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 31 de enero. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:

- 37376, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo

- 18699, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo

- 7150, 9554, 8303 y 3785, premios de 150 euros

- 024, 003, 461, 346, 535, 875, 488, 952, 266 y 888, premios de 30 euros por décimo

- 65, 63, 87, 14, 09, 38, 66, 81 y 12, premios de 12 euros al décimo

- 6, 9 y 0, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional

La celebración del sorteo de Lotería Nacional es semanalmente, los jueves y sábados. Para poder jugar a la lotería deberás comprar un cupón compuesto por 5 números. El coste varía en función de si la apuesta es para el sorteo del jueves o el del sábado: Los jueves, el sorteo de la Lotería Nacional tiene un precio de 3€ por décimo, mientras que los sábados el importe sube a 6€. En este sorteo se destina el 70% de la emisión a premios.

La Lotería Nacional es el que más premios reparte de España. El sorteo de la Lotería Nacional obtiene sus premios a través la extracción de 2 números compuestos por 5 cifras.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

