Dónde ha caído el bote de 123 millones del Euromillones, los 2,4 millones de la Bonoloto y los premios del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 30 de enero de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este viernes 16 de enero y dónde han sido validados.

Loter&iacute;as y Apuestas del Estado

Loterías y Apuestas del EstadoAntena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

Este viernes 30 de enero de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Euromillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, viernes 30 de enero de 2026 ha sido para el número 08 18 26 34 36 42, siendo el número complementario el 37 y el reintegro el 3.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 3.000.000,00 de euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 54.195 de JAVALÍ NUEVO (Murcia), situado en Real, 54.

Euromillones

El resultado del Euromillones hoy viernes 30 de enero de 2026 es el 14 18 31 35 46 siendo las estrellas el 07 y 11. El código premiado en el sorteo del Millón de Euromillones es el XKD54190.

En el sorteo de de hoy existe UN boleto acertante de Primera Categoría (5 + 2) que ha sido validado en BÉLGICA y cuyo ganador se ha llevado nada más y nada menos que 123 millones de euros. En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1) que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de ARDALES (Málaga), situada en Real, 30. En el próximo sorteo de se pondrá en juego un dede euros para los acertantes de Primera Categoría (5 + 2). El boleto acertante de ha sido validado en la Administración de Loterías nº 59 de MÁLAGA, situada en Mármoles, 41.

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy , viernes 30 de enero de 2026 ha agraciado al número 82184 de la serie 005. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 30 de enero de 2026 es 03, 07, 11, 13, 19, 26, 28, 30, 38, 40, 54, 58, 62, 63, 69, 74. 75,76, 77, 83

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 30 de enero, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 31 de enero de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Eurojackpot

Ya conocemos el resultado del Eurojackpot de hoy, sábado 31 de enero de 2026. El número ganador del Eurojackpot de la ONCE es el 08, 13, 15, 17, 37 y los soles el 03 y 07.

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 30 de enero, no han aparecido acertantes de primera categoría.

En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

