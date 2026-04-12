Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy domingo 12 de abril de 2026

Comprueba tu número del sorteo del Sueldazo y Super Once de hoy, domingo 12 de abril de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE y descubre si tu número ha sido agraciado.

Resultados ONCE hoy: Comprobar n&uacute;mero del sorteo del Super Once y Sueldazo de la Once

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Sueldazo de la OnceAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer los resultados de los sorteos de la ONCE del Sueldazo y Super Once de hoy domingo 12 de abril de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE hoy.

Sueldazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 12 de abril de 2026 ha agraciado la serie X del número X que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Los números del X que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Los fines de semana puedes tener la oportunidad de ganar hasta 5.000 euros con el Sueldazo de la ONCE y 300.000 euros al contado. Si juegas 2 euros, puedes optar al sueldazo de 2.000 euros durante 10 años de los 4 segundos premios que se reparten. Puedes acumular premios de 1ª y 2ª categoría en un mismo cupón con un plazo de 30 días naturales para reclamarlo. La ONCE puede acumular 240.000 euros en los siguientes sorteos si hay algún premio de 2º categoría que no se haya vendido. Las distintas combinaciones se eligen de 100.000 números distintos y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 12 de abril de 2026 es X.

El Super Once es un sorteo que se celebra diariamente de lunes a domingo. Para participar tendrás que elegir entre 5 y 11 números de la matriz compuesta por un total de 80 números, siendo el orden de éstos indiferente. Las apuestas ganadoras salen de la selección de 20 números, lo que permite optar a distintos premios en función de los números que se acierten y el importe abonado, dependiendo de la categoría. El premio máximo del Super Once de la ONCE es un millón de euros al jugar una apuesta de 1 € con 11 números. De lunes a domingo puedes optar a ser el ganador del premio final en los tres sorteos que se celebran en el Super Once: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. En el caso de participar, tendrás que hacer una apuesta mínima de 5 combinaciones y máximo 11.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del domingo 12 de abril de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||nuestro canal de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

SORTEO BONOLOTO

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 12 de abril de 2026

SORTEOS ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy domingo 12 de abril de 2026

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo en directo

Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 12 de abril de 2026

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.
Loterías

Dónde han caído el bote de 3 millones de euros de La Primitiva, los 600.000 euros de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 11 de abril de 2026

SORTEOS ONCE
ONCE

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy sábado 11 de abril de 2026 en directo

SORTEO BONOLOTO
Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del sábado 11 de abril de 2026

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 11 de abril de 2026 con un bote de 600.000 euros ha agraciado al número 17, 18, 20, 22, 46 y 47, siendo el número complementario el 35 y el reintegro el 5.

LA PRIMITIVA HOY
Lotería Primitiva de España

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 11 de abril de 2026

La Primitiva de hoy, sábado 11 de abril de 2026, con un bote de 3.000.000 euros, ha agraciado al número 02, 08, 15, 23, 33 y 37, siendo el número complementario el 27 y el reintegro el 7.

Lotería Nacional de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC hoy sábado 11 de abril: Comprobar décimo del Sorteo Extraordinario, en directo

Lotería Nacional de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC hoy sábado 11 de abril: Comprobar décimo del Sorteo Extraordinario, en directo

Comprobar Lotería Nacional: resultado del sorteo extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC

Comprobar Lotería Nacional: resultado del sorteo extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC de hoy sábado 11 abril 2026

Premios Sorteo Extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC

Premios Sorteo Extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC 2026 de hoy sábado 11 abril 2026

Publicidad