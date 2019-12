Comprobar número Lotería de Navidad: consulta si tu décimo ha sido premiado con el Gordo

Ya puedes comprobar todos tus décimos del sorteo de la Lotería de Navidad 2019. Usa este buscador para saber si eres uno de los premiados con El Gordo, si te ha caído el segundo o tercer premio, o cuánto te llevas si tu décimo del sorteo extraordinario de Navidad coincide con la terminación ganadora.

Si eres uno de los agraciados este año en la Lotería de Navidad...¡enhorabuena! No olvides que el plazo para cobrar tu premio acaba el 22 de marzo de 2020, tres meses después del sorteo, y que solo te lo abonarán en una Administración de Loterías si es inferior a los 3.000 euros.

Recuerda también guardarlo con cuidado, algunos premiados no han podido recibir el dinero porque el décimo, aunque verdadero, estaba muy deteriorado. Además, si la cantidad que has ganado es inferior a los 20.000 euros no tendrás que entregar una parte a Hacienda.