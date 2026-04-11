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Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 11 de abril de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 11 de abril de 2026 con el que podrás ganar un primer premio de 600.000 euros.

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Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy Antena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 11 de abril de 2026 con un primer premio de 600.000 euros a la serie. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy.

La Lotería Nacional celebra su sorteo ordinario todos los jueves y sábados de todas las semanas. Las apuestas deberán hacerse en mínimo un número de 5 dígitos para poder participar en el sorteo. El importe total del cupón para participar en el sorteo de la Lotería Nacional será de 3 euros los jueves y de 6 euros los sábados.

El sorteo de la Lotería Nacional es el que más premios reparte de España y es distribuido por Loterías y apuestas del Estado. En cada lotería se extraen 2 números de 5 cifras dando la posibilidad de ganar dos premios de diferente cuantía. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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