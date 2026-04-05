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Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 05 de abril de 2026

El número ganador del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 05 de abril de 2026 es el 06, 18, 23, 39 y 42, y la clave el 3, con un bote de 5.000.000 euros.

Gordo Primitiva: Comprobar n&uacute;mero del sorteo de hoy

Gordo Primitiva: Comprobar número del sorteo de hoyAntena 3 Noticias

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Ya conocemos el resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 05 de abril de 2026. El número premiado en el Gordo de la Primitiva es el 06, 18, 23, 39 y 42 y la clave compuesta por el número 3. El sorteo del Gordo de la Primitiva tiene un bote de 5.000.000 euros. El Gordo de la Primitiva es un sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado.

En caso de querer jugar en el sorteo del Gordo, se debe apostar a 5 números distintos del 1 al 54, en pronósticos, y solo un número clave del 0 al 9. A los acertantes del número clave, sin tener en cuenta el resto de premios, se les abonará el reintegro. Cada apuesta del sorteo de El Gordo de La Primitiva cuesta 1,50 €.

El sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra semanalmente cada domingo a partir de las 21:30 h (hora peninsular) desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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