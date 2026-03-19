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Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 19 de marzo de 2026

Comprueba tu número del EuroDreams de hoy, jueves 19 de marzo de 2026, y descubre si el resultado del sorteo de hoy coincide con la combinación de tu boleto.

Imagen de resultado de Eurodreams

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Estamos a la espera de conocer el resultado del Eurodreams de hoy, domingo 19 de marzo de 2026. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo del Eurodreams de hoy.

El sorteo de EuroDreams se celebra todos los lunes y jueves. Además, cuenta con la participación de nueve países en total: Luxemburgo, Bélgica, España, Suiza, Irlanda, Francia, Portugal, Reino Unido y Austria.

Es necesario elegir seis cifras comprendidas entre el 1 y el 40 de la categoría pronósticos, y un solo número del 1 al 5 de la categoría número dream (o sueño).

Además, si eres uno de los acertantes del número dream o sueño, independientemente del resto de premios, tendrás derecho al reintegro. Cada apuesta del EuroDreams cuesta 2,50 €.

Se puede participar en el sorteo del EuroDreams a través de las apuestas de Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas. Cada apuesta representa el importe de 2,50 €.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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