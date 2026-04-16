Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Eurodreams

Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 16 de abril de 2026

Comprueba el resultado del sorteo del EuroDreams de hoy, jueves 16 de abril de 2026 y descubre si tu número ha sido uno de los premiados.

EuroDreams

EuroDreamsAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado del Eurodreams de hoy, jueves 16 de abril de 2026. Comprueba tu número del Eurodreams y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

El sorteo de EuroDreams se celebra semanalmente, cada lunes y jueves en toda Europa. En este sorteo participan 9 países: Bélgica, Irlanda, Austria, Portugal, España, Reino Unido, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Suiza

Para participar debes elegir 6 números del 1 al 40 de la 1ª matriz y un número del 1 al 5 de la 2ª matriz, que es el número dream (sueño).

El reintegro se te abonará en caso de acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta el resto de los premios en juego. El precio por apuesta en el sorteo del EuroDreams es de 2,50 €.

Se puede participar en el sorteo del EuroDreams a través de las apuestas de Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas. Cada apuesta representa el importe de 2,50 €.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

EuroDreams

Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 16 de abril de 2026

La Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del jueves 16 de abril de 2026

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 11 de noviembre, en directo

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 16 de abril de 2026

Cupón Diario y Super Once
ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 16 de abril de 2026

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto
Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 16 de abril de 2026

Manuel Reija a su llegada a la Audiencia Provincial de A Coruña
GALICIA

La hermana del lotero acusado de quedarse con un boleto de 4,7 millones: "No tendría huevos a hacer eso"

Belén Reija defiende a sus dos hermanos tras ser acusados de la supuesta apropiación indebida de un boleto premiado de una Primitiva millonaria.

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde han caído los premios de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de este miércoles 15 de abril de 2026

Este miércoles 15 de abril 2026 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy miércoles 15 de abril de 2026 en directo

La Bonoloto de hoy

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del miércoles 15 de abril de 2026

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de 132 millones del Euromillones, y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy, martes 14 de abril de 2026

Publicidad