Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

EuroDreams

Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 07 de mayo de 2026

Comprueba el resultado del sorteo del EuroDreams de hoy, jueves 07 de mayo de 2026 y descubre si tu número ha sido uno de los premiados.

Imagen de resultado de Eurodreams

Imagen de resultado de EurodreamsAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del Eurodreams de hoy, domingo 26 de abril de 2026. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo del Eurodreams de hoy.

El sorteo de EuroDreams se celebra dos veces en semana, los lunes y los jueves En el sorteo participan actualmente nueve países: Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.

Para tener la opción de ganar uno de los premios es necesario registrar 6 números que vayan del 1 al 40 de la 1ª matriz y solo un número del 1 al 5 de la 2ª matriz (número dream o sueño).

A los acertantes del número dream o sueño, sin tener en cuenta el resto de premios, se les abonará el reintegro. El precio por apuesta en el sorteo del EuroDreams es de 2,50 €.

Se puede participar en el sorteo del EuroDreams a través de las apuestas de Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas. Cada apuesta representa el importe de 2,50 €.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

La Bonoloto de hoy

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 07 de mayo de 2026

La Lotería Primitiva

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy jueves 07 de mayo de 2026

Imagen de resultado de Eurodreams

Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 07 de mayo de 2026

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 28 de febrero de 2026
Lotería Nacional

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 07 de mayo de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024
ONCE

ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy jueves 07 de mayo de 2026

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde han caído los premios de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de este miércoles 6 de mayo de 2026

Este miércoles 6 de mayo 2026 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto
Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del miércoles 06 de mayo de 2026

El número ganador de la Bonoloto de hoy, miércoles 06 de mayo de 2026 es el 10 21 22 29 42 y 44, siendo el número complementario el 48 y el reintegro el 0.

Resultados ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy miércoles 06 de mayo de 2026

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de 62 millones del Euromillones y los premios de la ONCE y Bonoloto de hoy, martes 5 de mayo de 2026

Euromillones

Euromillones: Resultado de hoy martes 05 de mayo de 2026

Publicidad