Este jueves 26 de noviembre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

Ya conocemos el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 26 de noviembre de 2026 que cuenta con un bote de 4.000.000 euros. El resultado de La Primitiva hoy es el 04, 08, 15, 29, 45 y 48, siendo el número complementario el 6 y el reintegro el 2. El número premiado en el sorteo del Joker es el premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 4.900.000,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 239 de BARCELONA, situada en Avenida Santuario San José de la Montaña, 2.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CINCO boletos acertantes.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 26 de noviembre de 2026 ha agraciado al número 13, 15, 16, 21, 37 y 41, siendo el número complementario el 24 y el reintegro el .

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 67.685 de VALLE DE SAN LORENZO-ARONA (Santa Cruz de Tenerife), en la Administración de Loterías Nº 13 de CÁCERES y en la Nº 17 de MÓSTOLES (Madrid).

EuroDreams

El resultado del Eurodreams de hoy, domingo 26 de noviembre de 2026 ha agraciado al la combinación 01 11 15 25 31 32 y el dream 4. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y el dream (sueño) ganará 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 50.000 euros al mes durante 30 años.

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 26 de noviembre de 2026 ha sido para el número 76.325, dotado con 300.000 euros a la serie. El segundo premio, que asciende a 60.000 euros a la serie, ha agraciado al número 81.897. Los reintegros de la Lotería Nacional del jueves han sido para los números acabados en 5, 1 y 3.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 26 de noviembre de 2026 es el 29513. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 38 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

La fecha que ha resultado premiada en el sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 26 de noviembre de 2026 ha sido el 29 MAY 1995, y el número de la suerte el 09.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 26 de noviembre de 2026 es 05 06 16 17 18 22 24 25 27 29 39 41 45 46 53 58 60 63 65 72.